Ile banki zarobiły w 2024 roku

Koszty administracyjne (w tym koszty wynagrodzeń pracowników) w okresie styczeń-listopad 2024 r. wzrosły o 11,5 proc., do ok. 46 mld zł. Za to w ujęciu rocznym niższe okazały się odpisy na utratę wartości części aktywów (o 4,6 proc.), a także rezerwy – aż o ok. 30 proc.

Ile wyniesie zysk sektora na koniec 2024 r.? To na razie nie jest przesądzone, bo w ostatnim miesiącu roku banki zwykle księgują koszty ryzyka prawnego kredytów CHF. Niemniej Związek Banków Polskich prognozuje, że i tak wynik netto będzie rekordowo wysoki i wyniesie ok. 37 mld zł.