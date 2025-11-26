Dziennik Ustaw z 26 listopada 2025 r. (poz. 1629 - 1638)

1638 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych

1637 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, podległych mu lub przez niego nadzorowanych

1636 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

1635 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

1634 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej