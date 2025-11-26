Dziennik Ustaw z 26 listopada 2025 r. (poz. 1629 - 1638)

Aktualizacja: 26.11.2025 18:56 Publikacja: 26.11.2025 18:28
1638 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych
1637 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, podległych mu lub przez niego nadzorowanych
1636 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
1635 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
1634 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
1633 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze gospodarki odpadami
1632 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
1631 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie szczegółowych zadań i struktury Ochotniczych Hufców Pracy
1630 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 listopada 2025 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2026
1629 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie dokumentów, które podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
