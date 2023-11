Syn szefowej EBC zrobił kiepski interes na kryptowalucie

Czytaj więcej Kryptowaluty Bitcoin bije inne inwestycje na głowę w 2023 r. Od listopadowego dołka bitcoin prawie podwoił wartość. W tym roku kryptowaluta bije inne aktywa na głowę pod względem stopy zwrotu, a ostatnie zawirowania rynkowe wcale jej w tym nie przeszkodziły.

EBC wezwał do globalnej regulacji aktywów kryptograficznych zarówno w celu ochrony konsumentów, którzy nie są świadomi ryzyka, jak i zamknięcia luki, która może zostać wykorzystana do kierowania środków finansowych do terrorystów lub umożliwiająca przestępcom pranie pieniędzy. Obawy, że waluty emitowane prywatnie mogą wyprzeć pieniądze rządowe, były jednym z powodów, dla których EBC uruchomił własny projekt cyfrowego euro, ale bankowi wciąż dzielą lata od emisji jakichkolwiek cyfrowych pieniędzy. W zeszłym miesiącu bank rozpoczął „fazę przygotowawczą” do wprowadzenia cyfrowego euro, ale stwierdził, że minie kolejne dwa lata, zanim będzie mógł zdecydować, czy je wprowadzić, czy nie.