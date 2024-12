Ogólnopolski samorząd aplikantów jest potrzebny. Ma większe możliwości niż ten izbowy

Skąd pomysł na utworzenie ogólnopolskiego samorządu aplikantów? Czy jest w ogóle taka potrzeba, skoro ich reprezentacje działają w jakiejś formie w każdej izbie, a co roku spotykają się one w ramach Forum Aplikantów?

Sprawa pojawiła się po raz pierwszy na Forum Aplikantów w listopadzie 2023 r. Spotkanie to pozwoliło rozpoznać wiele problemów trapiących poszczególne izby, a powołanie samorządu ogólnopolskiego miałoby zinstytucjonalizować prace nad ogólnokrajowym doskonaleniem warunków i zasad odbywania aplikacji adwokackiej. Z polecenia ówczesnego przewodniczącego samorządu aplikantów Izby Warszawskiej zostałem zaangażowany w koordynację przedstawienia NRA projektu regulaminu samorządu ogólnopolskiego. Wraz z kolegami z innych izb odbyliśmy kilka warsztatowych spotkań online, przeprowadziliśmy konsultacje, co finalnie na przełomie maja i czerwca br. pozwoliło nam na przesłanie projektu do NRA. Po kolejnym forum w październiku br. usiedliśmy ponownie do opracowania projektu, który uwzględniałby zarówno potrzeby aplikantów, jak i uwagi zwrotne kierowników szkolenia. Jednak zamysł projektu pozostał w pierwotnej formie.

Forum odbyło się tylko dwa razy, a czy odbędą się następne, na tę chwilę nie wiadomo – choć bardzo chciałbym, żeby tak się stało. Dlatego dobrze, by organizację forum wraz z samorządem ogólnopolskim wpisać do regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej jako stały element samorządności aplikanckiej. Co zaś się tyczy utworzenia ogólnopolskiego samorządu aplikantów, to jestem przekonany, że jest to potrzebne. O ile w większych ośrodkach nie ma problemów personalnych czy organizacyjnych, o tyle jednak w izbach, gdzie mamy kilkunastu aplikantów na roku, bywa z tym różnie. Dlatego celem wzmocnienia samorządu aplikantów na poziomie krajowym jest wsparcie tych mniejszych ośrodków.

Jakie są największe problemy aplikantów?