Destabilizacja i obstrukcja Sejmu mają osłabić powagę Sejmu i pokazać, że Hołownia nie radzi sobie w roli marszałka. Do ataku została zaprzęgnięta w PiS również europosłanka Beata Szydło, która w mediach społecznościowych napisała: „Marszałek Hołownia ma czas na gwiazdorzenie w stylu youtubera, ale nie ma czasu na sprawy ważne dla Polski. Czas, żeby przestał się bawić, a zaczął pracować.”

Podobnie Mateusz Morawiecki, który nawet nie ukrywa, że jego dwutygodniowy rząd nie pracuje, wytyka Sejmowi Hołowni nieróbstwo. Ale też koalicja KO-Lewica-Trzecia Droga dały pretekst PiS.

Potknięcie koalicji Tuska

Zapisy dotyczące wiatraków w ustawie o zamrożeniu cen energii to był błąd. Nie można nazwać aferą czegoś, co nie weszło w życie, nie stało się obowiązującym prawem, nie było procedowane, ale potknięciem politycznym już tak. „To się nie dzieje. Na komisji sejmowej „wnioskodawca” z Platformy nie znał projektu wiatrakowego i przekazał głos „ekspertowi”, który biegle znał ustawę. Ekspertem okazał się wspólnik kancelarii prawnej obsługującej koncerny energetyczne. Rywin przy nich to skromny detalista.”- napisał Marcin Horała z PiS. Inni ludzie Kaczyńskiego również nie szczędzą krytyki przyszłym rządzącym. „Koalicja likwidacji Polski przegłosowała zamrożenie cen energii, tylko na pół roku. Czyli, po wyborach samorządowych i do PE (czerwiec), odbiorcy indywidualni oraz przedsiębiorcy, zapłacą dużo wyższe rachunki. Skutek: uderzenie w gospodarkę, możliwy wzrost inflacji.”- to z kolei słowa europosłanki Beaty Mazurek, byłej rzecznik PiS. Mateusz Morawiecki chciał sejmowej komisji śledczej w sprawie „afery wiatrakowej”, ale partia nawet nie złożyła wniosku w tej sprawie, co obnaża intencje PiS.

Błędami Tuska przykryć błędy Kaczyńskiego

PiS zrobi wszystko, żeby nadmuchać sprawę wiatraków do niebotycznych rozmiarów, zarazem nic w temacie nie robiąc. Bo to, że czternastodniowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie Marcin Warchoł rozkazał wszcząć śledztwo ws. wiatraków tylko potwierdza, że PiS wykorzysta każde narzędzie na ostatniej prostej swoich rządów, do pognębienia przyszłej władzy.

Podobnie będzie z sejmowymi komisjami śledczymi. PiS chce mieć w każdej pięciu członków, po to żeby przejąć prace komisji i je destruować. To się nie uda, ale widać, w którym kierunku zmierza partia. - Rząd Tuska zobaczy, co to znaczy mieć totalną opozycję- mówią posłowie PiS i słów na wiatr nie rzucają.