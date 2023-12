Sondaż: Jak Polacy oceniają prowadzenie obrad Sejmu przez marszałka Szymona Hołownię?

Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu został 13 listopada, na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji.



Szymon Hołownia - marszałek wybrany na pół kadencji

Hołownia był kandydatem na marszałka koalicji KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy. Jego kontrkandydatką w czasie wybierania marszałka Sejmu była popierana przez PiS Elżbieta Witek, marszałkini Sejmu IX kadencji. Na Hołownię zagłosowało 265 posłów, za Elżbietą Witek było 193 posłów.

Hołownia, zgodnie z umową koalicyjną zawartą przez nową sejmową większość, ma być marszałkiem do 13 listopada 2025 roku. Potem na stanowisku tym zastąpi go lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty (obecnie wicemarszałek Sejmu).



- Sejm nie będzie polem do korupcji. Nie będzie nigdy więcej trybuną dla pogardy. Mój cel i program jest prosty. Chciałbym, aby rodzice, gdy w telewizji pojawi się Sejm, nie zasłaniali dzieciom oczu i nie za zatykali im uszu. Przeciwnie, by mówili, zobaczcie tak można ze sobą rozmawiać, nawet gdy się ze sobą nie zgadzamy - mówił Hołownia po wyborze go na marszałka.