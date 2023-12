A tu wchodzi prezydent Duda w czapce świętego Mikołaja i daje taki prezent Soboniowi, który pokazuje, że zarzuty wobec Glapińskiego o upolitycznienie tej instytucji są zasadne.

Czy PiS zrozumiał, dlaczego przegrał wybory 15 października?

Szerzej szkodzi to całemu obozowi PiS. Wygląda bowiem na to, że Zjednoczona Prawica wciąż nie zrozumiała, dlaczego musiała oddać władzę. Poziom arogancji, nepotyzmu, upartyjniania wszystkiego sprawił, że dodatkowych kilka milionów Polaków poszło do urn zagłosować przeciwko temu stylowi rządzenia.

To nie był jakiś radykalny zwrot przeciwko prawicy, wszak obecna reprezentacja sejmowa jest wciąż bardziej konserwatywna niż średnia społeczeństwa. PiS zresztą zajął pierwsze miejsce i otrzymał 7,5 mln głosów, co pokazuje, że jego wyborcy wciąż są wobec niego lojalni. Ale rówcznocześnie 11,5 mln osób zagłosowało za zmianą tego stylu, tego zawłaszczania państwa, któremu towarzyszyła nieznośna patriotyczna tromtadracja. Im bardziej podejrzane decyzje podejmowano, jak w przypadku Willi+ czy afery w NCBiR, tym częściej powoływano się na najwyższe wartości. I ta hipokryzja właśnie doprowadziła nas do sytuacji politycznej, w której jesteśmy po wyborach 15 października.

Dokładnie osiem lat temu Beata Szydło wygłosiła podczas swego exposé słynną frazę, że PiS cechować będą „Praca, pokora i umiar”. I przez osiem lat partia ta pokazywała, że nie wie, co to umiar ani pokora. I właśnie kilka dni przed ostatecznym upadkiem rządów PiS, co nastąpi w poniedziałek 11 grudnia, ugrupowanie Kaczyńskiego pokazuje, że w stylu, z powodu którego przegrało wybory, działa do samego końca.

Czy zmiany w NBP mogą czegoś nauczyć nową koalicję?

Ale ta decyzja może mieć też dobre skutki. Niech stanie się memento dla polityków nowej koalicji. Że cierpliwość Polaków jest ograniczona. I jeśli nie wprowadzą nowego stylu rządzenia, a nominatów starej władzy po prostu zastąpią ludźmi PO, Trzeciej Drogi czy Lewicy, Polacy prędzej czy później pokażą im czerwoną kartkę. Niech więc arogancja PIS, która doprowadziła tę formację do przegranej, stanie się ostrzeżeniem dla tych, którzy władzę właśnie przejmują.