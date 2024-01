Sąd: zmiany we władzach TVP nie mogą być wpisane do KRS

Referendarz uzasadnia rozstrzygnięcie tym, że uchwały o powołaniu członków rady nadzorczej oraz o powołaniu zarządu zostały podjęte przez organ nieuprawniony. Przypomniał, że zgodnie ze statutem TVP S.A. członków jej rady nadzorczej i zarządu powołuje Rada Mediów Narodowych.

„Należy stwierdzić, że ustawodawca expressis verbis wyłączył zastosowanie art. 368 § 4 KSH i art. 385 § 1 KSH na mocy przepisów UKRRiTV. Niezależnie od powyższego brzmienie statutu spółki wyłącza możliwość powołania rady nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a także powołanie zarządu przez Radę Nadzorczą spółki”— podkreślił referendarz.

Jednocześnie przywołał wyrok Trybunał Konstytucyjny z 13 grudnia 2016 r. (sygn. K 13/16), zgodnie z którym pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kompetencji w zakresie powoływania członków władz spółek mediów publicznych jest niezgodne z konstytucją. Mimo to wyrok nie "mógłby stanowić podstawę do zakwestionowania samej Rady Mediów Narodowych jako organu powołującego organy wnioskodawcy", a jedynie wymagał interwencji ustawodawcy w zakwestionowanym zakresie, do czego dotąd jednak nie doszło.

„A maiori ad minus wyrok TK nie stanowi podstawy do wnioskowania, iż kompetencje te przejął minister wykonujący uprawnienia korporacyjne skarbu państwa jako akcjonariusza spółki” — czytamy w uzasadnieniu postanowienia.

Bilewska: Spółka powinna cofnąć wniosek

Decyzję sądu rejestrowego skomentowała na platformie X Katarzyna Bilewska z Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.