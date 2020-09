Koronawirus: zmiany na mapie szpitali covidowych. Eksperci: mogą wywołać chaos

– To podział sztuczny. Chory, jak gorący kartofel, przy potwierdzeniu Covidu ma być transportowany ze szpitala na pierwszym poziomie i do placówki na II poziomie, a przy chorobach współistniejących do szpitala specjalistycznego. Dla mnie to po pierwsze ryzyko transmisji wirusa na osoby biorące udział w transporcie, a po drugie marnowanie czasu na przewóz pacjenta np. 150 km do placówki w innym województwie. W medycynie czas decyduje o życiu. Jeżeli stwierdzamy jego zagrożenie, powinniśmy leczyć w szpitalu, który ma takie możliwości, niezależnie od tego, czy pacjent ma Covid-19, czy nie – mówi dr Marcin Pakulski, były prezes NFZ. I dodaje, że czekając na transport, pacjent może umrzeć na zawał czy niedrożność jelit. – Rozporządzenie określające wymagania dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii (OIOM) wskazuje, że każdy OIOM musi mieć izolatkę do leczenia pacjentów zakaźnych. Jeśli mogą zajmować się zakażonymi bakterią klebsiella New Delhi, mogą także bezpiecznie zająć się chorym z Covidem – tłumaczy Marcin Pakulski.