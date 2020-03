Koronawirus: partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia

Sektor ochrony zdrowia w Polsce nie należy do przodujących - jeśli chodzi o liczbę przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa prywatno-publicznego. Jak wynika z raportu o rynku PPP udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącego lat 2009-2019, w ostatniej dekadzie zawarto w tym sektorze jedynie 4 umowy PPP o łącznej wartości 207 mln zł. W porównaniu do innych sektorów: infrastruktury transportowej (21 umów), efektywności energetycznej (21 umów) czy sportu i turystyki (20 umów) ochrona zdrowia wypada raczej blado. Co więcej, sektor ochrony zdrowia charakteryzuje się dużą liczbą nieskutecznie przeprowadzonych postępowań – z powodzeniem przeprowadzono jedynie 12 proc. z nich (4 z 31). Jaka jest tego przyczyna, pomimo że rynek PPP w Polsce nieustannie się rozwija i z każdym rokiem notowany jest wzrost liczby umów zawieranych w tym trybie?

Poniżej dalsza część artykułu