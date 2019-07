Oczyszczalnia ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

W zawartej umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym przewidziano również mechanizm waloryzacji wynagrodzenia partnera prywatnego uwzględniający w szczególności inflację oraz zmiany cen energii. Oznacza to, że ewentualny wzrost wynagrodzenia partnera prywatnego nastąpi na zasadach wskazanych w podpisanej umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, a nie w sposób arbitralny, co pozwoli podmiotowi publicznemu na dokonanie chociażby wstępnych prognoz – kalkulacji o charakterze wstępnym co do wzrostu wysokości wynagrodzenia partnera prywatnego.