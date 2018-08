Rafał Trzaskowski: 100 zł dla każdego dziecka. Na dodatkowe zajęcia

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy, obiecuje, że jeśli wygra, każde dziecko dostanie 100 złotych na zajęcia dodatkowe.

Jak informuje Polskie Radio, pieniądze te miały by być wypłacane co miesiąc i trafiać do szkół.

Czytaj także: Trzaskowski nie chce zbyt często debatować z Jakim?

Poniżej dalsza część artykułu

Rafał Trzaskowski uważa, że w przypadku szkół podstawowych koszty takiego programu to wydatek około 240 milionów złotych rocznie. - To będzie dopłata do szkoły, do każdej klasy i do każdego dziecka - powiedział Trzaskowski. - Rodzice wspólnie z nauczycielami zdecydują, czy wydać te pieniądze na przykład na naukę nowego języka - zaznaczył.

Rafał Trzaskowski obiecał również 25 milionów złotych dla szkół na zajęcia kulturalne.