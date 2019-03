Elektryczny samochód - odliczenie VAT od zakupu prądu

Firma wykorzystująca w działalności ekologiczny samochód rozliczy zakup prądu tak jak paliwo do zwykłego pojazdu.

Przedsiębiorca odliczy połowę VAT z faktur na energię do elektrycznego auta, które jest wykorzystywane zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Podobnie jest z wydatkiem na stację ładowania pojazdu. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią spółka komandytowa, która wzięła elektryczne auto w leasing. Zasięg samochodu to 400 km, a ponieważ sieć ładowania takich pojazdów jest słabo rozwinięta, postanowiła zainwestować we własną stację. Stoi na jej terenie i korzysta z prądu przesyłanego przez zakład energetyczny.

Czy spółka może odliczyć VAT z faktur za stację ładowania i zużyty prąd? We wniosku o interpretację podkreśla, że samochód jest wykorzystywany zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, przysługuje jej więc 50-proc. odpis.

Fiskus nie miał nic przeciwko temu. Powołał się na art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT mówiący o rozliczaniu samochodu wykorzystywanego w celach firmowo-prywatnych. Przepis ten wymienia wydatki na paliwa silnikowe, olej napędowy i gaz wykorzystywane do napędu pojazdów. Nic nie wspomina o doładowaniu samochodów elektrycznych. Jednocześnie jednak pozwala odliczać wydatki na „inne towary i usługi związane z eksploatacją lub używaniem pojazdów". Takimi wydatkami są też opłaty ze energię wykorzystywaną jako napęd elektrycznego samochodu osobowego oraz kwota zapłacona za nabycie stacji ładowania.

Reasumując, spółka może odliczyć 50 proc. VAT z faktur dokumentujących koszty używania elektrycznego samochodu. Takie jak nabycie stacji ładowania oraz zakup prądu wykorzystywanego do napędu pojazdu.

Warto wspomnieć, że spółka poruszyła też problem wyliczenia, jaka część energii została przeznaczona na doładowanie auta. Na fakturze od zakładu energetycznego nie ma bowiem wyszczególnionej pozycji dotyczącej zużycia prądu przez stację. Skarbówka nie wyjaśniła jednak tego aspektu rozliczenia.

Popyt na elektryczne auta rośnie z roku na rok. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 25 lutego, Ministerstwo Energii przygotowało projekt rozporządzenia zakładającego dopłaty zarówno do samochodów, jak i do infrastruktury ładowania. Zdaniem ekspertów potrzebne są jednak kolejne zachęty do kupowania ekologicznych aut.

Nr interpretacji: 0112-KDIL1-3.720.2018.2.AP