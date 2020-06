Wybory prezydenckie w czerwcu - terminarz

12 czerwca: do tego pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, ale wcześniejsze zgłoszenia pozostają ważne;

21 czerwca: do tego dnia będzie możliwe wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra zdrowia uchwały, w której zarządzi się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej;

26 czerwca: do tego dnia wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych osobiście lub przez kogoś na terenie swojej gminy. Oczywiście mogą to uczynić także w dniu wyborów (28 czerwca) w swoim lokalu wyborczym.