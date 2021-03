Anna Wojda: Daj kurze grzędę...

Przypomnę: pisaliśmy o tym, że nie do przyjęcia jest sytuacja, gdy urzędnikiem rządowym jest sędzia nadzorujący rząd. Bo z jednej strony sam jest władzą, z drugiej zaś ma tę władzę kontrolować jako sędzia. Jak jednak widać, ministerstwo nie widzi w tym nic złego. Przeciwnie. Uważa, że wszystko dzieje się zgodnie z literą prawa. Tymczasem już w 2009 r. TK wykluczył możliwość łączenia orzekania przez sędziego z wykonywaniem czynności administracyjnych w MS (sygn. K 45/07). I choć chodziło o sędziów sądów powszechnych, można odnieść to też do sędziów sądów administracyjnych.

Właśnie dlatego, że praktyka ta budziła uzasadnione wątpliwości prawne, w 2011 r. odstąpiono od niej. I zrobił to resort sprawiedliwości. Może warto, by jego szef zdał sobie sprawę, że to nie kogut swoim pianiem powoduje wschód słońca, choć w kurzym przekonaniu może to tak wyglądać. Posiadacz takiego koguta, choć nikt nie zaprzeczy, że ten zapiał przed świtem, nie uzyskuje przy tej okazji władzy nad słońcem.