Wyroki TSUE - polski rząd wykonuje tylko część wyroków. Ich ignorowanie może szkodzić Polakom

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucali w ostatnim czasie TSUE, jakoby przekraczał on swoje kompetencje. Zajął się bowiem ustrojem sądownictwa, a tego nie regulują unijne dyrektywy ani rozporządzenia. Jednak nieco podobnej sytuacji dotyczył pierwszy historycznie wyrok TSUE w polskiej sprawie, wydany w 2007 roku. Chodziło o akcyzę od używanych samochodów przywożonych do Polski. Unijne prawo nie regulowało tego podatku, ale Trybunał zakwestionował jego zawyżoną stawkę. Podobnie jak w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN sięgnął do ogólnych traktatowych reguł. Wówczas chodziło o swobodę handlu między państwami członkowskimi, a w wyroku z 15 lipca tego roku – o prawo dostępu do bezstronnego sądu.