Praworządność w funduszach do końca roku

Polska i Węgry w negocjacjach wprowadziły do mechanizmu zapisy, które według rządu mają gwarantować nienaruszalność pieniędzy dla Polski. Mimo to i Warszawa, i Budapeszt wniosły do TSUE o stwierdzenie nieważności tego rozporządzenia. Zarzucają brak podstawy prawnej, brak kompetencji KE, brak traktatowej definicji „państwa prawa", obchodzenie art. 7 unijnego traktatu, wreszcie obawy przed subiektywnością KE. Liczyły, że procedury potrwają standardowe dwa lata, co odwlecze dyskusje o zawieszaniu funduszy. Tym bardziej że KE zobowiązała się, że do czasu wydania orzeczenia przez TSUE nie będzie wniosków o zawieszenie funduszy. To decyzja polityczna, bo teoretycznie fakt zaskarżenia rozporządzenia nie oznacza, że nie można go stosować. Takie podejście Komisji wywołało niezadowolenie Parlamentu Europejskiego, który nie tylko wniósł do TSUE o tryb przyspieszony (co uwzględnił prezes TSUE), ale też apeluje do KE o niezwłoczne rozpoczęcie stosowania mechanizmu.