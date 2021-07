TK vs UE: „Kaczyński postanowił zaciągnąć hamulec w Europie” Fot. Wojciech Olkuśnik/PAP

- Albo to jest gra na użytek wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, okupiona stratami na arenie międzynarodowej, albo – co gorsze – działanie próbujące powstrzymać integrację Unii Europejskiej, a nawet cofnięcie jej o kilka kroków – tak Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” komentuje decyzję Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Ten do 15 lipca odłożył swą decyzję w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym.