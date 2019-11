Turniej Masters: Odnaleziona pocztówka

W niedzielnym finale w Shenzhen (Chiny) Australijka pokonała broniącą tytułu Elinę Switolinę 6:4, 6:3 i było to jej pierwsze zwycięstwo nad Ukrainką w sześciu meczach. Wiedziała, kiedy wygrać, bo stawką w tym pojedynku była najwyższa nagroda w historii tenisa. Barty dostała 4,42 mln dolarów, to o blisko milion więcej, niż płaci triumfatorom najhojniejszy z Wielkich Szlemów – nowojorski US Open.

