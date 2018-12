Świąteczne smakołyki

Wiele wypiekanych na święta Bożego Narodzenia słodkości jest wspólnych dla krajów europejskich. Są jednak i takie, dla których skosztowania trzeba przemierzyć wiele kilometrów.

Film zainteresuje przede wszystkim miłośników ciasteczek – zwłaszcza maślanych, bo to one są głównymi bohaterami tej smacznej opowieści. W Tyrolu na świątecznym stole stawia się co najmniej 20 rodzajów takich ciasteczek!

W Złotej Pradze, mieście mającym kilkaset lat tradycji cukierniczych na święta Bożego Narodzenia przygotowuje się wiele rodzajów ciasteczek, które lądują później na wielkich talerzach. W ich pieczeniu wykorzystuje się obficie przyprawy, a także orzechy. Według starej receptury przyrządza się m.in. „łapy niedźwiedzia” albo kruche maślane ciasteczka z własnoręcznie zrobioną marmoladą.

W Szwajcarii jednym z regionalnych świątecznych smakołyków są cynamonowe gwiazdki wyrabiane z kruchego maślanego ciasta pokrytego lukrem – pojawiają się niemal na każdym tamtejszym stole. Używane do ich tworzenia migdały, orzechy włoskie i inne drogie ingrediencje powodowały, że przez długi czas były dostępne tylko dla zamożnych. Znany od trzech tysięcy lat cynamon także bardzo długo nie był tani – obecnie większość tego surowca sprowadza się z Chin, choć ten lepszej jakości pochodzi ponoć ze Sri Lanki.

W Szwajcarii produkuje się ponadto najkruchsze ciasteczka o nazwie Spitzbuben (czyli Urwisy) z mąki orkiszowej i świeżego masła, a zlepionych marmoladą. Najstarszy przepis na te specjały pochodzi z książki kucharskiej z 1929 roku.

Włosi mają swoje specjalne wykrawane foremkami ciasteczka, których jednym z ważniejszych składników jest masło. Większość z nich przygotowana jest do powieszenia na choince.

Austriacy „talarki Sissi” posypują złotym pyłem i zdobią lukrem. Wśród prezentowanych przysmaków są też ciastka maślano-waniliowe z chili.

Widzowie filmu prezentowanego przez telewizyjną Dwójkę dowiedzą się również skąd wzięły się słynne maślane herbatniki Leibniza i dlaczego ich ojczyzną jest Hanover.

Uważni obserwatorzy mają szansę wzbogacić swoje umiejętności cukiernicze, bo proces powstawania niektórych ciasteczek pokazany jest w sposób pozwalający na powtórzenie go we własnej kuchni. Bardzo ciasteczkowo-smaczny film.

Premiera niemieckiego dokumentu „Wanilia, cynamon i płatki migdałów. Świąteczne wypieki w Europie” w Wigilię o godz. 13.10 w TVP 2.