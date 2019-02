Przesłuchanie Birgfellnera bez pomocy ambasady

Czwartkowe przesłuchanie Gerarda Birgfellnera w warszawskiej prokuraturze odbyło się bez udziału osoby z Ambasady Austrii - wnioskowali o to pełnomocnicy biznesmena.

Pełnomocnicy biznesmena - jak podawała „Gazeta Wyborcza" - złożyli w poniedziałek prośbę o ochronę dyplomatyczną i wniosek o dopuszczenie obserwatora ambasady Austrii do przesłuchań Geralda Birgfellnera. Adwokaci chcieli, żeby dyplomaci byli obecni na najbliższych przesłuchaniach – 28 lutego oraz 1 marca. Jednak nikt z austriackiej ambasady na czwartkowe przesłuchanie się nie zjawił.

- Nie otrzymaliśmy w tej sprawie żadnego pisma, o tym, że pełnomocnicy złożyli wniosek o dopuszczenie do przesłuchań obserwatora wiemy jedynie z mediów – mówi „Rzeczpospolitej” Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Na czwartkowym przesłuchaniu byli obecni jedynie pełnomocnicy Austriaka – mecenas Roman Giertych oraz Jacek Dubois.

Siedmiogodzinne, trzecie już przesłuchanie przebiegało sprawnie. Ma być kontynuowane w dniu jutrzejszym. Nie wiadomo, czy będzie to już ostatnie przesłuchanie w ramach postępowania sprawdzającego. I czy prowadząca je prokurator Renata Śpiewak uzna, że zanim podejmie decyzję czy wszcząć śledztwo w sprawie oszustwa, wezwie biznesmena po raz kolejny.

Jacek Dubois i Roman Giertych informowali ambasadę, że „niepokoi ich dotychczasowy przebieg postępowania oraz możliwość złamania konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Piszą, że mają wątpliwości, czy zasady procedury karnej stosowane są w sposób właściwy. Chodzi o wyjątkową pozycję Jarosława Kaczyńskiego, na którego złożył doniesienie biznesmen" – podawała gazeta.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita” nikt z Ambasady Austrii nie odpowiedział na pismo pełnomocników Birgfellnera o to by uczestniczył w przesłuchaniu swojego obywatela. Taki wniosek złożyli pełnomocnicy zarzucając prok. Śpiewak, że próbowała wpłynąć na treść zeznań świadka. Jednak analiza nagrań w żadnym razie nie wykazała, by prokurator dopuściła się jakichkolwiek nadużyć.

Prokuratura zażądała dostarczenia dokumentów w języku polskim - większość materiałów złożonych przez Birgfellnera jest w języku niemieckim i angielskim.

Według „GW” Birgfellnera wynajęła spółka Srebrna, który od maja 2017 r. przez ponad rok szykował prestiżową inwestycję: 190-metrowe wieżowce na działce w Warszawie. Grunt przy Srebrnej 16 należącej do spółki Srebrna wart jest dziś tylko 4,1 mln zł - wyliczała gazeta. Jej wartość podskoczy kiedy będzie miała pozwolenie na budowę. Ale pozwolenia nie ma. Dlatego Srebrna zawiesiła działania. Sprawy jednak nie odpuściła.