Turniej Czterech Skoczni w Ga-Pa: Będzie starcie Polska-Norwegia

Polacy spisali się w miarę dobrze. Dawid Kubacki był dziesiąty, Kamil Stoch – jedenasty, Piotr Żyła – szesnasty. Przy odrobinie szczęścia do wiatru, każdy z nich może sięgnąć podium. Maciej Kot i Stefan Hula bez problemu zdobyli awans. Tylko Jakub Wolny drugi raz pozostanie bez punktu, tym razem nie z powodu zbyt luźnej nogawki kombinezonu, tylko wyraźnego braku przyjaźni ze skocznią w Garmisch-Partenkirchen.

Interesujące pary bez Polaków to m. in.: Pius Paschke – Roman Koudelka, Jewgienij Klimow – Anze Lanisek, Simon Ammann – Daniel Huber, Daiki Ito - Taku Takeuchi, no i ponownie, jak w Oberstdorfie Stefan Kraft – Gregor Schlierenzauer.