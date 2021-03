Biegi w Oberstdorfie. Norwegowie biją Rosjan

W męskiej części rywalizacji w biegach wszystko co ważne sprowadza się w zasadzie do starcia Norwegów i Rosjan. Wynik jest przesądzony, lecz skoro w biegu łączonym 15+15 km Aleksandr Bolszunow jednak dał odpór piątce Norwegów i efektownie zdobył złoto, to dominatorzy ze Skandynawii mieli powód, by na trasie 15 km łyżwą, Rosjanie nie mieli już takich powodów radości.

Poniżej dalsza część artykułu