Maryna Gąsienica-Daniel. Zuch dziewczyna

Gigant wygrały te, które miały wygrać: Lara Gut-Behrami przed Mikaelą Shiffrin i Kathariną Liensberger, ale na pewno warto było oglądać, jak dwa razy po trasie mknęła dziewczyna z Zakopanego. Kibice na pewno będą wspominać, że gdyby nie jeden nieudany skręt, to może na podium mistrzostw świata pierwszy raz stanęłaby Polka.

Pogoda rozpieszczała uczestniczki, pierwszy przejazd to start na wysokości 1960 m, meta 100 metrów niżej, 55 bramek i 51 skrętów na krawędziach nart. Najlepszym alpejkom świata zajęło to minutę i niecałe 14 sekund. Maryna jechała z nr 18, chwilę po największych gwiazdach.

Czerwone narty

Warto było porównywać czasy – Polka wyskoczyła z bramki startowej jak kamień z procy, prowadziła przez kilkanaście sekund, potem przejazd też wyglądał dobrze, zegar to potwierdził – szósty czas na mecie, tylko 0,57 s za liderką. Uśmiech do kamer wskazywał, że zrobiła wszystko jak należy. Po Polce jechała Amerykanka Nina O'Brien i zrobiła to prawie tak szybko, jak jej znakomita koleżanka Shiffrin, ale oglądanie tablicy wyników w połowie konkurencji musiało być przyjemne: Shiffrin, O'Brien, Gut-Behrami, Liensberger i na siódmym miejscu – Maryna. Różnice w ułamkach sekund.