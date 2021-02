Alpejskie MŚ: Polka w ćwierćfinale slalomu równoległego

Liderkami konkurencji po kwalifikacjach zostały Szwajcarka Wendy Holdener oraz Słowenki Meta Hrovat i Tina Robnik, ale papierowe klasyfikacje w tej konkurencji sprawdzają się rzadko. Wśród tych, które nie ukończyły wstępnego wyścigu była liderka PŚ Słowaczka Petra Vlhova. Do finałów awansowała najlepsza szesnastka.

W ćwierćfinale przeciwniczką Polki została Katharina Liensberger, dobra slalomistka z Austrii. Znów start Maryny po trasie czerwonej i znów świetny przejazd, ponownie 0,50 s przewagi nad rywalką. Dużo, choć były wcześniej przykłady, że do odrobienia. W rewanżu Liensberger zwyciężyła jednak o 0,95 s, awansowała do pierwszej czwórki. Start Polki i tak wart był braw. Miejsce 5-8. w każdej konkurencji mistrzostw świata to dla polskiego narciarstwa alpejskiego sukces wyjątkowy.