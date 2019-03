Michal Doleżal: Jestem rzucony na głęboką wodę Piotr Żyła nad skocznią w Planicy AFP

- Myślę, że jestem przygotowany do objęcia reprezentacji polskich skoczków. Wiem przede wszystkim, jaki sztab mam do dyspozycji, nie mówiąc o wspaniałych skoczkach. Jestem przygotowany na to wyzwanie, choć wiem, że jestem rzucony na głęboką wodę. W życiu jednak trzeba podejmować takie wyzwania - powiedział w rozmowie z Onetem nowy trener Polaków Michal Doleżal.