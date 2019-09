Puchar Świata: Zagrają ci, którzy mają siłę

Polacy zaczną właśnie we wtorek meczem z Tunezją. Dzień później zagrają z Japonią, a potem kolejno z USA, Argentyną, Włochami, Rosją, Egiptem, Australią, Brazylią, Kanadą i 15 października z Iranem (turniej odbywa się systemem każdy z każdym). Główną zachętą są wysokie premie i punkty do rankingu.

Vital Heynen postawił sprawę jasno i zapytał zawodników, czy czują się na siłach, by lecieć do Japonii. Środkowy Piotr Nowakowski i atakujący Dawid Konarski poprosili, by ich zwolnić z tej wyprawy. A Michał Kubiak, który od kilku sezonów gra w japońskiej lidze, wrócił na krótko do Polski, po tygodniu dołączy do reprezentacji.