Chiny: Pierwszy od pięciu dekad spadek liczby mieszkańców?

Spadek liczby ludności zwiększy presję na Pekin, by wprowadzać zachęty systemowe dla par do posiadania większej liczby dzieci i uniknąć starzenia się społeczeństwa.

Według "Financial Times" publikacja informacji na temat liczby ludności, ustalonej w czasie spisu przeprowadzonego pod koniec 2020 roku, ma być możliwa dopóki departamenty rządowe dojdą do konsensusu ws. tych danych i ich implikacji - podaje "Financial Times".

Zhiwei Zhang, ekonomista z firmy Pinpoint Asset Management z Shenzhen twierdzi, że jeśli Chiny potwierdzą spadek liczby ludności będzie to "wielka rzecz", ponieważ oznaczałoby, że nie sprawdzą się prognozy ONZ mówiące o tym, iż liczba mieszkańców Chin będzie rosła do 2027 roku.

Wyniki spisu miały być opublikowane na początku kwietnia. Jak dotąd nie podano przyczyny opóźnienia publikacji danych.