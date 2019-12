Niemcy: Greta Thunberg tłumaczy się ze zdjęcia na podłodze pociągu

16-letnia Szwedka zamieściła zdjęcie ze swojego powrotu ze szczytu klimatycznego w Madrycie.

"Podróż przepełnionymi pociągami przez Niemcy. W końcu jestem w drodze do domu" - napisała Greta Thunberg i opublikowała swoje zdjęcie, gdy siedzi na podłodze otoczona walizkami.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o