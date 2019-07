Kurier ze złamanymi nogami rozwoził paczki? Oburzenie w sieci

Zdjęcie, które wzbudziło wiele kontrowersji opublikowała na Facebooku jedna z internautek. „Miej swoja firmę mówili... działalność, bo na etat to nie...a zarobisz trochę więcej - mówili... Mówili... a co jak masz działalność jednoosobową i podpisaną umowę z DPD o rozwożenie paczek, a masz złamane dwie nogi? Nic. Pracujesz, bo jak nie to 10 tys. zł kary dziennie za niepodstawienie auta” – podkreśliła we wpisie.

Na udostępnionych zdjęciach zobaczyć można kuriera DPD z jedną nogą w ortezie na stopie i łydce, a drugą w gipsie. Mężczyzna przenosił paczki przy samochodzie dostawczym. „Umowa umową. Umowa przeczytana i podpisana... ale ludzie....bądźmy ludźmi! Czy w takim wypadku kara powinna obowiązywać? Chyba powinny być jakieś wyjątki w tej umowie, bo dla mnie to po prostu nieludzkie. Dziwią się, że nie ma ludzi do pracy... bo ci, którzy chcą pracować uczciwie są tak własnie traktowani” – zaznaczyła internautka, która opublikowała post.

Wpis skomentowało setki oburzonych internautów, którzy ostro krytykowali firmę DPD za dopuszczenie do pracy kuriera ze złamanymi nogami.

Firma potwierdziła jednak, że jest to przypadek. – 22 lipca podwykonawca okazał zwolnienie lekarskie kierownikowi oddziału DPD Polska w Szczecinku. Zgodnie z procedurą kurier nie powinien być dopuszczony do wykonywania obowiązków z uwagi na niedyspozycję zdrowotną i przedłożone zwolnienie lekarskie. W takich sytuacjach – zgodnie z umową kurierską – podwykonawca zobowiązany jest zorganizować zastępstwo – powiedziała cytowana przez Money.pl Małgorzata Maj, rzeczniczka DPD Polska. Jak podkreśliła, kierowca ze złamanymi nogami nie prowadził samochodu dostawczego. – DPD zaproponowała kurierowi przekazanie jego paczek innemu przewoźnikowi, jak się później okazało, kurier mimo wszystko osobiście uczestniczył w rozwożeniu przesyłek (jako pasażer), co nie powinno mieć miejsca – zaznaczyła Maj. – W związku ze złamaniem zasad, wobec przełożonego tego kuriera zostaną wyciągnięte konsekwencje. Jednocześnie chcielibyśmy wyrazić ubolewanie, że doszło do tego zdarzenia – dodała. – Zgodnie z umowami zawieranymi z przewoźnikami będącymi przedsiębiorcami, w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenie usług, takich jak awaria samochodu czy choroba przewoźnika, mają oni prawo do przerwy w świadczeniu usług na rzecz DPD Polska. W żadnym przypadku spółka nie popiera wykonywania przewozu powierzonych jej przesyłek przez osoby, które nie są w stanie świadczyć usługi przewozu, jak miało to miejsce w Szczecinku – podkreśliła.

Kurier ze złamanymi nogami nie poniesie konsekwencji z powodu zwolnienia lekarskiego.