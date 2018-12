Smarzowski zwrócił 3,5 mln zł. Dotację z PISF na "Kler"

Wojciech Smarzowski oddał 3,5 mln zł dotacji, jaką otrzymał z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Polski Instytut Sztuki Filmowej przekazał dotację w wysokości 3,5 mln złotych. Zgodnie z ustawą o kinematografii podmiot otrzymujący dofinansowanie PISF jest zobowiązany, w przypadku osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia, do zwrotu dotacji.

Czytaj także: „Kler” zapewnił kinom kolejny rekordowy rok

„Kler” wszedł na ekrany kin w piątek 28 września i od razu ustanowił rekord. W pierwszy weekend obejrzało go go 935 tys. widzów, co jest najlepszym wynikiem, ustanowionym przez jakikolwiek film w Polsce w ostatnich 30 latach. Opowiada o losach księży z ich słabościami, takimi jak pijaństwo, łamanie celibatu i pedofilia.

Film odsłaniający tabu Kościoła Katolickiego w Polsce wyprodukowali Jacek Rzehak i firma Profil Film, a wśród koproducentów są: Showmax, Moderator Inwestycje, Atlas Sztuki, Tovares, Studio Metrage, Kino Świat (jest też dystrybutorem), Krakowskie Biuro Festiwalowe, Narodowy Instytut Audiowizualny i Great Private Equity.

Z danych z listopada wynika, że "Kler" obejrzało ponad 5 mln widzów, co oznacza, że film Wojciecha Smarzowskiego przebił wynik "Quo Vadis" (4 300 351 widzów).

"Kler" zajmuje obecnie trzecie miejsce w historii. Pierwsze dwa miejsca zajmują "Ogniem i mieczem" oraz "Pan Tadeusz".

