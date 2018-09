Finlandia: Co trzeci nastolatek świadkiem molestowania w sieci

Z sondażu przeprowadzonego przez fiński oddział organizacji Save the Children wynika, że w Finlandii ponad 30 proc. nastolatków (grupa w przedziale wiekowym od 12 do 17 lat) przyznaje, że było świadkami molestowania seksualnego ich kolegów i koleżanek w mediach cyfrowych w 2017 roku - informuje yle.fi. Z badania wynika, że coraz większym problemem jest przesyłanie przez młodych ludzi - za pośrednictwem mediów cyfrowych - swoich zdjęć i nagrań o charakterze erotycznym.

Badanie przeprowadzono na grupie 3210 uczniów szkół ponadpodstawowych. Wynika z niego, że dziewczęta częściej niż chłopcy stykają się w sieci z materiałem, który według nich ma charakter molestowania seksualnego. 10 proc. dziewcząt przyznaje, że same padły ofiarą molestowania seksualnego w sieci (wśród chłopców przyznaje się do tego mniej niż 5 proc. ankietowanych).

Molestowanie ma różny charakter. Jedna z uczestniczek badania napisała, że wysłano jej zdjęcie męskich genitaliów za pośrednictwem Snapchata.

Badanych pytano też o serwisy społecznościowe, ktorych używają. Okazało się, że najpopularniejsze wśród nich są Snapchat, Instagram i WhatsApp.

Z badania wynika jednocześnie, że co trzeci nastolatek i co piąta nastolatka (z grupy 12-17) nie widzi problemu w udostępnianiu zdjęć i nagrań zawierających podtekst seksualny swoim kolegom i koleżankom. Co trzeci chłopiec i co piąta dziewczyna uważa, że nie ma niczego złego w wysłaniu swojego rozebranego zdjęcia lub nagrania o charakterze erotycznym swojemu chłopakowi lub dziewczynie. Z kolei w liceach aż 50 proc. dziewcząt i 60 proc. chłopców jest gotowych wysyłać tego typu materiały swojemu partnerowi.

Co więcej - 12 proc. dziewcząt i 8 proc. chłopców w wieku 12-17 lat przyznało się do wysłania swojego zdjęcia lub nagrania o charakterze erotycznym osobie, z którą nie spotkało się nigdy poza siecią. Wśród uczniów liceum odsetek ten wzrasta do 16 proc. dziewcząt i 11 proc. chłopców.

Jednocześnie 10 proc. ankietowanych dziewcząt i 20 proc. chłopców twierdzi, że nie powiedziałoby dorosłym o cyberprzemocy lub molestowaniu seksualnym w sieci, której ofiarą by padli, ze wstydu.

Zdaniem organizacji Save the Children udostępnianie swoich zdjęć i nagrań o charakterze erotycznym staje się powoli dla nastolatków jednym z elementów bycia w związku. W związku z tym, jak przekonują przedstawiciele organizacji, trzeba uświadamiać młodym ludziom jak wielkim zagrożeniem jest udostępnianie innej osobie tego typu materiałów.