Elon Musk nieoficjalnie atakuje nurka z Tajlandii. Nazywa go gwałcicielem dzieci

W lipcu sukcesem zakończyła się misja ratunkowa, podczas której uratowano z jaskini w Tajlandii 12 chłopców i ich trenera.

W ratowaniu nastolatków brał udział brytyjski nurek Vernon Unsworth. Swoją pomoc oferował również Elon Musk, jednak członkowie akcji nie skorzystali z tej oferty. W odpowiedzi prezes Tesli napisał, że Unsworth jest pedofilem. Później za swoje słowa przeprosił.

Sprawa wróciła, gdy maile od Elona Muska udostępnił w sieci dziennikarz BuzzFeed Ryan Mac. W swojej wiadomości przedsiębiorca nazwał Brytyjczyka "gwałcicielem dzieci", który wziął ślub z 12-latką. Nie miał żadnych dowodów, które potwierdziłyby jego słowa.

Elon Musk sent me an email last week. In it, he accused a British cave rescuer of being "a child rapist" who took a "12-year-old bride." He didn't provide any evidence of those claims.



He also called me a "fucking asshole."https://t.co/EIAjzEJXiY