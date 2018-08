Polacy przekonani, że pływają dobrze. A liczba utonięć rośnie

Ponad 71 proc. osób, które potrafią pływać, twierdzi, że w wodzie radzi sobie bardzo dobrze lub dobrze.

Tegoroczne lato było rekordowe pod względem liczby utonięć. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w tym miesiącu (do 27 sierpnia) utonęło już 98 osób. W lipcu – 75. Dla porównania w całym 2017 r. życie w wodzie straciło 449 osób.

Skala tych tragedii nie idzie w parze z tym, co o swoich umiejętnościach pływackich myślą Polacy. Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że 64,4 proc. ankietowanych może się pochwalić umiejętnością pływania – z tego 78 proc. mężczyzn i 51 proc. kobiet. Najwięcej umiejących pływać osób znajduje się w grupie osób między 18. a 29. rokiem życia (85 proc.), z wyższym wykształceniem (78 proc.) i zarabiających na rękę ponad 5 tys. zł miesięcznie (93 proc.).

Zdecydowana większość ankietowanych bardzo przychylnie patrzy na swoje umiejętności pływackie. Aż 27,6 proc. twierdzi, że pływa bardzo dobrze, a kolejne 44 proc. – raczej dobrze. Słabo pływa co czwarty ankietowany, wśród deklarujących, że w ogóle potrafią to robić.

– Moje doświadczenie pokazuje, że te oceny są zdecydowanie przesadzone – komentuje Krzysztof Jaworski, prezes WOPR w Legionowie. – Bardzo często spotykamy osoby, które pływały dobrze w młodości i wydaje im się, że mimo upływu lat, ich umiejętności nadal są na najwyższym poziomie – mówi Jaworski.

Problemem jest także to, że większość osób na co dzien pływa na basenach, gdzie temperatura jest wyższa, woda przejrzysta, pływający czuje grunt pod nogami i widzi brzeg. Zupełnie inaczej pływa się w otwartych akwenach. – Gdy ktoś nagle wpadnie do wody np. ze skutera czy łodzi, to bywa że wpada w panikę i nie potrafi sobie poradzić z tą sytuacją nawet wtedy, gdy jest świetnym pływakiem. Dlatego tak ważne jest doświadczenie w miejscach innych niż miejski basen – wyjaśnia Jaworski.

Ratownicy jednak podkreślają, że wypadki to jedno, a brawura i głupota – drugie.

Kilka dni temu WOPR Lubniewice umieścił na swoim profilu na Facebooku wpis o tym, że zamierzają ubiegać się o zwrot kosztów akcji ratowniczej. To, jak policzyli, od 3 do 10 tys. zł. Ratowników zdenerwowało to, że narażali swoje życie, by uratować mężczyzn, którzy spadli do wody z motorówki. Byli kompletnie pijani. – Alkohol to prawdziwa plaga. Bywa, że młodzi ludzie po bogatym w używki ognisku wchodzą do wody. Gdy ktoś z uczestników się topi i wzywają ratowników, to często nie potrafią nawet powiedzieć, w którym miejscu się znajdują, bo specjalnie imprezę organizują w ustronnych okolicach – opowiada Jaworski.

Innym problemem jest brak odpowiedniej opieki nad dziećmi. Najgłośniejszą, jak dotąd, tragedią tych wakacji było utonięcie trójki rodzeństwa w Darłówku. Ale choć sprawa była nagłośniona, dla wielu rodziców nie była zachętą do większego nadzoru nad dziećmi. Tydzień później w Ustce dwie małe dziewczynki wpadły do dołu przy falochronie. Dzieci nie były pilnowane, bo rodzice zajęci byli rozkładaniem parawanu. – Niestety, mamy czasem wrażenie, że rodziców bardziej zajmuje alkohol, towarzystwo i ekran telefonu niż własne dzieci – podsumowuje Jaworski.