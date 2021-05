Jaki etos uczniów klas mundurowych?

Sto lat temu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie. Do największych walk doszło w rejonie Góry Świętej Anny. Uczniowie szkół kadeckich we Lwowie i Modlinie odznaczali się "sprytem i brawurą – niejednokrotnie, aby nie odesłano ich do domów zmieniali nazwiska i dodawali sobie lat". Mimo braków w szkoleniu budzili postrach w oddziałach wroga i szacunek wśród Ślązaków. Wielu zapłaciło za to najwyższą cenę. Wśród nich był m.in. Karol Hieronim Chodkiewicz, kadet z Podola, który zginął 21 maja 1921 r. pod Gogolinem nie mając jeszcze 17 lat.

Tak narodził się etos kadecki. Był on pielęgnowany w II Rzeczypospolitej, kiedy to 21 maja – rocznica bitwy o Górę Świętej Anny – decyzją Marszałka Piłsudskiego czczona był jako Święto Korpusu Kadetów. W latach 1918–1925 utworzono trzy takie korpusy: Korpus Kadetów Nr 1 w Łobzowie (w 1921 przeniesiony do Lwowa, istniał do 1939 jako Korpus Kadetów nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie), Korpus Kadetów Nr 2, utworzony 28 września 1919 w Modlinie (w 1926 przeniesiony do Chełmna, w 1936 przeniesiony do Rawicza i połączony z tamtejszym Korpusem Kadetów nr 3), Korpus Kadetów Nr 3, utworzony 1 września 1925 w Rawiczu (w 1936 połączony z Korpusem Kadetów nr 2 w Chełmnie, istniał do 1939 jako Korpus Kadetów nr 2 im. Marszałka Rydza-Śmigłego w Rawiczu).