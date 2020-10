Zatrzymanie Giertycha. Wielkie przestępstwo czy polityczna awantura?

Byłego ministra edukacji, który po zakończeniu działalności politycznej wrócił do zawodu prawnika, zatrzymano w czwartek, gdy po rozprawie wychodził ze stołecznego sądu. CBA tłumaczy, że zatrzymanie ma związek z prowadzonym przez dolnośląską delegaturę pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem. – Sprawa ma charakter stricte kryminalny, związany z operacjami finansowymi, CBA prowadzi ją od 2017 r., materiał dowodowy jest mocny – mówi nam Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Według informacji „Rz” chodzi o operacje finansowe w deweloperskiej spółce Polnord. Do 2014 r. poprzez inne swoje spółki kontrolował ją Ryszard K. (także zatrzymany). Spółka istnieje od lat 70. XX w. Działa w branży budowlanej i deweloperskiej, m.in. zbudowała osiedle w Trójmieście i Warszawie, a pod koniec lat 90. weszła na giełdę. Od ubiegłego roku spółka praktycznie należy do węgierskiego akcjonariusza, który z prokuratorską sprawą nie ma nic wspólnego.

– Śledztwo jest prowadzone od 2017 r. w wyniku m.in. audytu w spółce. Dowody przestępstwa to efekt wielomiesięcznych analiz finansowych prowadzonych przez CBA – mówi nam nasze źródło.

Z raportów giełdowych wynika, że firma generowała w tamtym czasie wysokie zyski – w przeciwieństwie do innych spółek należących do trójmiejskiego biznesmena Ryszarda K. – Roman Giertych był jego etatowym doradcą. Miał kierować obsługą transakcji, które uznaliśmy za noszące znamiona transferowania środków do innych firm, w tym za granicę – mówi nasz rozmówca.