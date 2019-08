Terespol: Kto wszedł do potężnego rentgena celników? Może być napromieniowany Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej poszukuje osoby, która trzy tygodnie temu weszła do strefy rażenia urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych w Terespolu. Ostrzega, że osoba ta mogła zostać napromieniowana i powinna zgłosić się do szpitala.