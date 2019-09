Trener siatkarzy dziękuje Morawieckiemu. "Wspaniałe uczucie"

Polscy siatkarze w poniedziałek pokonali w Apeldoorn Niemców 3:0, i awansowali tym samym do półfinału mistrzostw Europy. Dziś rano mieli udać się do Lublany, gdzie w czwartek zmierzą się o awans do finału. Polscy sportowcy utknęli jednak na lotnisku w Amsterdamie, gdyż odwołany został ich lot w związku z zawieszeniem na dwa dni działalności przez słoweńskie linie Adria Airways, którymi mieli podróżować.

