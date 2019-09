Adria Airways zawiesza wszystkie loty. Czy to już bankructwo?

"Decyzja o tymczasowym zaprzestaniu wykonywania lotów jest konsekwencją niezabezpieczenia dostępu do nowych środków finansowych, których linia potrzebuje do prowadzenia dalszych operacji lotniczych. W tym momencie firma intensywnie poszukuje rozwiązań we współpracy z potencjalnym inwestorem" - napisano w oświadczeniu. Linia lotnicza zapewnia, że jej celem jest ponowne wznowienie operacji lotniczych, a zaprzestanie działalności jest tymczasowe.

Adria Airways zakończyła 2018 r. ze stratą wynoszącą prawie 15 mln euro. To drugi rok strat z rzędu dla słoweńskiego przewoźnika. Łączny dług przedsiębiorstwa wynosi 60 mln euro. W połowie września wierzyciele doprowadzili do zablokowania wszystkich rachunków bankowych Adrii.

Założona w 1961 roku i sprywatyzowana w 2016 r. Adria jest największą linią lotniczą w Słowenii.

Ofiarami decyzji o zawieszeniu lotów padli polscy siatkarze, którzy mieli lecieć we wtorek z Amsterdamu do Lublany na półfinał Mistrzostw Europy. Podróż mieli odbyć na pokładzie samolotu Adrii, który do stolicy Słowenii miał wylecieć o 10.15. "Jest nadzieja na bilety do Zagrzebia, ale nie dla wszystkich..." - poinformowano na koncie PZPS na Twitterze.

Półfinał ME zaplanowano na 26 września.

W reakcji na doniesienia o wstrzymaniu lotów przez Adrię premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wysłanie po siatkarzy rządowego samolotu.