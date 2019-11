Konfederacja złoży projekt ustawy, która zablokuje Piotrowiczowi drogę do TK

Konfederacja proponuje, by sędziami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Stanu nie mogły być osoby, które pracowały w organach bezpieczeństwa PRL, a także prokuraturze w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., wymienione w ustawie o IPN.

- Ograniczamy osobom, które zasiadały w organach bezpieczeństwa PRL, a więc państwa niedemokratycznego, państwa, które represjonowało własny naród, własne społeczeństwo, możliwość orzekania o tym, co jest zgodne z polską Konstytucją, jaki jest zakres naszych swobód obywatelskich, jak ma być stanowione prawo w Polsce. Niezależnie od politycznej wojny dotyczącej TK trzeba dbać o to, kto do niego trafia, a z całą pewnością nie mogą to być tacy ludzie jak Stanisław Piotrowicz i inni przedstawiciele aparatu bezpieczeństwa PRL - stwierdził jeden z liderów Konfederacji, poseł-elekt Krzysztof Bosak.