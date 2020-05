Sąd Najwyższy bez rozpraw, listy z obowiązkową kwarantanną - zarządzenia Kamila Zaradkiewicza

Zgodnie z opublikowanym na stronach SN zarządzeniem ws. szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, od 5 do 29 maja w SN nie będą przeprowadzane rozprawy oraz posiedzenia jawne, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń w sprawach pilnych. Poza tym prezesi izb SN mogą zarządzić rozpoznanie na rozprawie lub posiedzeniu jawnym innych spraw, jeśli ich nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi, bądź zwierząt, poważnie zagrażać interesowi społecznemu, albo stwarzać realne ryzyko powstania niepowetowanej szkody materialnej.

Zarządzenie utrzymuje do odwołania ograniczenie obsady w sekretariatach i biurach sądu do niezbędnego minimum. Osoby postronne nadal nie będą mogły wejść do gmachu SN bez wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia. Kontakt z Punktem Obsługi Interesantów także ma być możliwy jedynie przez telefon.