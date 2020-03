Koronawirus: zdrowie podsądnych ważniejsze niż szybki proces - o niestawieniu się w sądzie w czasie epidemii

Przepisy dotyczące stawiennictwa do sądu są rygorystyczne. Zasadnicza kwestia jest taka, że zwykłe zwolnienie lekarskie, honorowane w pracy, wydane przy przeziębieniu, grypie czy nawet poważniejszych dolegliwościach, nie wystarczy do usprawiedliwienia niestawiennictwa w sądzie.

Dość powiedzieć, że podczas niedawnej medialnej rozprawy przeciwko „Gazecie Polskiej" sąd pominął zeznanie Tomasza Lisa, jednego z powodów, wskazując, że nie przedstawił zwolnienia od lekarza sądowego lub szpitala, choć powszechnie wiadomo, że przeszedł on poważną chorobę. Od pewnego czasu bowiem w sądach zasadniczo nie wystarczy zwykłe zwolnienie lekarskie. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron procesu, pełnomocników, świadków wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie sądu wystawionego przez lekarza sądowego (art. 214 (1) § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Podobne zasady obowiązują w sprawach karnych.

Rygory te wprowadzono w reakcji na nierzadkie przypadki nadużywania zwolnień lekarskich, także przez prawników, do przedłużenia procesów. Problem w tym, że choroba może zaatakować znienacka, wręcz z godziny na godzinę odebrać choremu głos, a łatwiej dotrzeć do zwykłego lekarza niż sądowego.

Nieprzedstawienie zaś zwolnienia świadka od lekarza sądowego (nadesłania pocztą, przyniesienia przez pełnomocnika, kogoś z rodziny) oznacza grzywnę (do 1000 zł). Świadek może natomiast w ciągu tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym kolejnym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, usprawiedliwić niestawiennictwo i uzyskać zwolnienie od grzywny. To jest najczęstsza forma usprawiedliwiania nieobecności i wymaga potwierdzenia lekarza sądowego. Nie należy z tym zwlekać, bo lekarz sądowy może odmówić jego wydania.