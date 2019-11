Szanujmy historię, bo ona jest naszą nauczycielką - komentuje Jacek Trela

To, że dekret o ustroju adwokatury został podpisany jako jeden z pierwszych dokumentów państwowych II Rzeczypospolitej, wynika też z tego, że w odzyskaniu niepodległości znaczący udział mieli adwokaci, czym udowodnili, że dobro wspólne przedkładają nad inne interesy. Oprócz działalności zawodowej i samorządowej angażowali się społecznie, pełnili ważne funkcje państwowe i w samorządach terytorialnych. Aktywnie włączyli się w tworzenie struktur sądowniczych. Już w roku 1917 stworzono przepisy o tymczasowym zorganizowaniu sądów polskich, z Sądem Najwyższym na czele. Prawie 30 proc. adwokatów byłego Królestwa Polskiego przeszło wówczas do sądownictwa.

Pierwszymi prezesami Sądu Najwyższego byli wcześniejsi adwokaci – Franciszek Nowodworski, Władysław Seyda i Leon Supiński. Adwokaci weszli w skład utworzonej w 1919 r. Komisji Kodyfikacyjnej RP, której celem było przygotowanie projektów regulacji ujednolicającej prawo cywilne i karne na terenie państwa. Wielu adwokatów prowadziło wykłady na uniwersyteckich wydziałach prawniczych. Wielu pełniło ważne funkcje państwowe. Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że w dużej mierze to właśnie adwokaci budowali struktury państwa, w szczególności sądownictwo. Warto wspomnieć w tym miejscu o Aleksandrze Mogilnickim, adwokacie, który zaangażował się w tworzenie sądownictwa w Polsce jako sędzia Sądu Najwyższego, a także prezes Izby Karnej w Sądzie Najwyższym. To on jest autorem zdania, które streszcza istotę zawodu sędziego: „Sędzia w chwili wykonywania swych czynności sędziowskich powinien być obcy wszelkim wpływom zewnętrznym. Tylko ustawa, sumienie i okoliczności sprawy mogą stanowić podstawę do wydania wyroku. Żaden zwierzchnik – czy to minister, czy prezes, czy sędzia wyższego sądu – nie ma prawa nakazywać ani nawet zlecać sędziemu, żeby tak czy inaczej w sprawie orzekał. Bezstronnie wymierzać sprawiedliwość może tylko sędzia naprawdę niezależny".