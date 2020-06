Marek Domagalski: Wyborcza siła

Wyznaczenie wreszcie po kilku miesiącach polityczno-prawnych przepychanek terminu wyborów, jeszcze przed wakacjami, i rozpoczęcie w miarę normalnej kampanii, to dobra wiadomość dla obywateli i państwa. Wracamy do politycznej normalności.

Ile można dyskutować o kolejnych terminach głosowania, a nawet formie - tu akurat doszło do kompromisu i głosowanie będzie mieszanie, choć podejrzewam, że przytłaczającza część wyborców skorzysta z klasycznego głosowana w lokalu a nie korespondencyjnego. Okazało się też na dwa miesiące przed końcem obecnej kadencji prezydenta, że przeprowadzenia wybrów w ciągu 25 dni jest do strawienia przez główne siły parlamentarne, a chyba większości obywateli przyniosło ulgę. W każdym razie wiedzą, że mają wybór. Czy wygra ten, czy inny kandydat, ma owszem znaczenie, ale równie ważne, a może nawet ważniejsze jest to, że wreszcie tę tasiemcową gorączkę wyborczą będziemy mieli za sobą. A naród wyrazi swoją wolę.