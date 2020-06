Wybory prezydenckie 2020: jak głosować za granicą

Do wtorku, 9 czerwca, minister spraw zagranicznych powoła rozporządzeniem obwody za granicą oraz ustali tryb głosowania. Uruchomiona zostanie też platforma eWybory, na której zarejestrują się wyborcy.

Czytaj także: W komisjach wyborczych zmiana rękawiczek co godzinę

W dużych skupiskach Polonii takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Irlandia, Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania głosowanie będzie się odbywać wyłącznie korespondencyjnie. Natomiast w Austrii, Danii, Czarnogórze, Indiach i kilku innych państwach możliwe będzie jedynie osobiste głosowanie. Mieszany model będą mieli do wyboru Polacy m.in. w Czechach, Szwecji, krajach bałtyckich, Grecji, Chinach i Brazylii.

9 czerwca w systemie eWybory rozpocznie się także rejestracja osób zamierzających wziąć udział w wyborach prezydenckich. Trwają prace nad dostosowaniem systemu do zmian w procesie wyborczym z możliwością głosowania listownie – informuje Ambasada RP w Berlinie. W przypadku głosowania korespondencyjnego możliwość zgłoszenia się do spisu wyborców będzie istnieć do 15 czerwca.