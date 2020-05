Joanna Parafianowicz: Ten związek trwa przez całe życie

Rozstającym się umyka to, o czym powinni myśleć, nim zostaną rodzicami.

Dobro dziecka to pojęcie obecne w języku nie tylko prawników, ale i pedagogów, psychologów czy polityków. Używają go też wszystkie osoby, które w imieniu dzieci występują lub stoją na straży ich interesów. Im częściej jednakże jest stosowane, tym trudniej nie odnieść wrażenia, iż pomiędzy sformułowaniem „używane", a określeniem „nadużywane", granica jest nad wyraz cienka.

W sprawach rodzinnych dobro dziecka ma w praktyce dokładnie tyle znaczeń, ilu jest uczestników sporu. Z tego więc względu to, co po wielokroć w opinii matki dziecka zmierza do zapewnienia mu spokojnych warunków rozwoju, poczucia bezpieczeństwa wynikającego z wiodącego ośrodka życia i jednolitych metod wychowawczych, w odczuciu ojca stanowić może co najmniej próbę alienowania go jako rodzica, a w wielu wypadkach nawet wyeliminowania z życia wspólnego dziecka.

Zarówno strony postępowania, jak i jego inni uczestnicy, np. świadkowie będący bliskimi rodziców, prezentując sw...

