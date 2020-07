Idi Amin – hańba Afryki

Urodził się 17 maja 1925 r. jako syn rolnika i prostytutki. Skończył jedynie cztery klasy szkoły podstawowej i do końca życia nie nauczył się czytać ani pisać. Zapewne podzieliłby los swojego ojca lub został lokalnym watażką, gdyby nie został zauważony przez brytyjskich oficerów z armii okupacyjnej. Mierzącego 193 cm wzrostu, potężnego młodziana zwerbowano do King's African Rifles, formacji zbrojnej uważanej za jedną z najlepiej wyszkolonych w brytyjskich koloniach.

Amin przystąpił do finalnego ataku w 1971 r. 25 stycznia dokonał krwawego zamachu stanu, odsuwając od władzy będącego w zagranicznej podróży służbowej prezydenta Obote. Od tej chwili Uganda musiała zmierzyć się z tragicznym okresem ośmioletnich rządów człowieka, który stał się jednym z największych tyranów w afrykańskiej historii XX w. Przejmując urząd prezydenta i skupiając w swoich rękach zwierzchnictwo nad armią, Amin stał się dyktatorem, który doprowadził kraj na skraj upadku. Wstrzymał wszystkie reformy zapoczątkowane przez Obote. W polityce zagranicznej Uganda zmieniła kierunek z lewej na prawą stronę. Zerwano porozumienia oraz przymierza z Tanzanią i innymi państwami lewicowymi. Amin nawiązał bliskie kontakty z Sudanem i Egiptem. Jego popularność na Czarnym Lądzie wzrosła, kiedy zwrócił się przeciwko krajom Europy Zachodniej, wytykając im kolonializm i późniejszą walkę o wpływy w Afryce. Jako orędownik sprawiedliwości wśród biednych nacji afrykańskich pokazał jedną ze swoich wielu twarzy. Potrafił zmieniać sojuszników i zachowywać się jak chorągiewka na wietrze. Kiedy zachłysnął się przyjaźnią z Muammarem Kaddafim, odstawił na boczny tor Egipt i kraje z Półwyspu Arabskiego. Następnie usilnie zabiegał o dobre relacje ze Związkiem Radzieckim. Kiedy powstała Ludowa Republika Angoli, w roli patrona biednej kolorowej Afryki widział Chiny.

Swój brak wykształcenia i obycia próbował nadrabiać poczuciem humoru, które zupełnie nie pasowało do roli głowy państwa. Jego absurdalny pomysł rozwiązania sporu o ugandyjskie długi wobec Wielkiej Brytanii miał polegać na pływackim wyścigu z królową Elżbietą II na wodach kanału La Manche. Z kolei konflikt z Tanzanią miał się rozstrzygnąć podczas pojedynku bokserskiego pomiędzy Aminem a prezydentem Nyerere. O jego megalomani doskonale świadczyło zdarzenie na jednej z uroczystych parad. Amin miał być niesiony w lektyce przez ambasadorów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego i Francji. Później okazało się, że nie byli to dyplomaci, a... szoferzy pracujący w ambasadach.

Opętany psychopata

Jego rządy charakteryzowały się strachem, bestialstwem i głupotą. Nawet najbliżsi współpracownicy obawiali się o swoją przyszłość. W Ugandzie Amina nikt nie mógł być pewny jutra. Dyktator chciał mieć kontrolę nad każdą dziedziną życia społecznego. Był pełen podziwu dla Adolfa Hitlera. Planował w stolicy kraju, Kampali, wystawić mu pomnik. Wielokrotnie powtarzał, że nazistowska polityka i terror miały szczytny cel: zjednoczenie Europy. W swoich wypowiedziach Amin twierdził, że Holocaust był narzędziem sprawiedliwości, gdyż Żydzi nie byli ludźmi pracującymi dla dobra narodów świata, a karą za bogacenie się kosztem innych była śmierć w komorach gazowych na niemieckiej ziemi. W 1972 r. Amin wysłał do sekretarza generalnego ONZ Austriaka Kurta Waldheima (notabene byłego oficera Wehrmachtu) telegram, w którym wychwalał pod niebiosa Hitlera i ubolewał nad tym, że Führer popełnił tylko jeden błąd: przegrał wojnę i zaprzepaścił nadzieję wielu ludzi na lepszy świat. Jak podają niektóre źródła, identyczny telegram został wysłany do izraelskiej premier Goldy Meir. Poglądy i zachowanie Amina mogły wskazywać na jego zaburzenia psychiczne, które przyczyniły się do ludobójstwa na ugandyjskiej ziemi.