Rząd nie chce pracować nad projektem z podpisem Kaczyńskiego

„Rada Ministrów odnosi się pozytywnie do celu projektu, natomiast wyraża wątpliwości co do sposobu jego osiągnięcia” – pisze rząd w stanowisku do projektu zmian w kodeksie pracy, wniesionym przez posłów PiS. Ostro krytykuje jeden z nielicznych projektów, pod którym podpis złożył Jarosław Kaczyński.

