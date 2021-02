Sondaż: Czy kryzys w Porozumieniu doprowadzi do rozpadu koalicji Zjednoczonej Prawicy?

Przed kilkunastoma dniami z Porozumienia usunięto Kamila Bortniczuka i Adama Bielana. Wcześniej doszło do zawieszenia Bielana w prawach członka partii.

Obaj usunięci z Porozumienia politycy uważają tę decyzję za nieważną ponieważ - w ich ocenie - zarząd partii został jesienią 2020 roku poszerzony niezgodnie ze statutem, a sam Jarosław Gowin, przewodniczący ugrupowania, w istocie nie jest już prezesem Porozumienia od 2017 roku, gdyż jego trzyletni mandat na tym stanowisku nie został przedłużony.

W ubiegły piątek lider Porozumienia Jarosław Gowin złożył wniosek o usunięcie z ugrupowania 8 członków - a sąd koleżeński przychylił się do tego wniosku. Wśród wykluczonych z partii są: wiceszef resortu do spraw funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, minister w KPRM ds. samorządu terytorialnego Michał Cieślak i wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas. Porozumienie wycofało rekomendacje do zasiadania w rządzie przez tych polityków i oczekuje ich odwołania z rządu. Jednak - jak wynika z nieoficjalnych informacji - zgody na ich dymisje nie wyraził Jarosław Kaczyński.



Z Porozumienia wyrzucono również: Włodzimierza Tomaszewskiego, Karola Rabendę, Magdalenę Błeńską, Pawła Skotarka, Andrzeja Walkowiaka.

W poniedziałek pojawiła się informacja, że Bielan zażądał przekazania mu przez Jarosława Gowina siedziby, dostępów do kont bankowych oraz dokumentacji partii.

W związku z sytuacją wewnętrzną w partii Jarosław Gowin zawiesił udział w posiedzeniach Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy.

Rzeczniczka Porozumienia, Magdalena Sroka (ze stanowiska odwołał ją Bielan powołując na rzecznik Tomaszewskiego, ale decyzję tę uznają wyłącznie stronnicy europosła), mówiąc o sytuacji w Porozumieniu stwierdziła, że Kaczyński "dał Bielanowi zielone światło" do działania.