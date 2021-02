Ośmioro polityków Porozumienia wyrzuconych z partii

W piątek lider Porozumienia Jarosław Gowin złożył wniosek o usunięcie z ugrupowania 8 członków. Wśród wykluczonych z partii są: wiceszef resortu do spraw funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, minister w KPRM ds. samorządu terytorialnego Michał Cieślak i wiceszef MAP Zbigniew Gryglas.

Z Porozumienia wyrzucono również: Włodzimierza Tomaszewskiego, Karola Rabendę, Magdalenę Błeńską, Pawła Skotarka, Andrzeja Walkowiaka.

Wcześniej lider partii Jarosław Gowin ogłosił, że do chwili, aż koalicjant w osobie Prawa i Sprawiedliwości straci wątpliwości co do jego przywództwa w Porozumieniu, zawiesza swój udział w Radzie Koalicji Zjednoczonej Prawicy.